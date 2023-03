AZ Rivierenland organiseert kerkconcerten voor Kom op tegen Kanker

Dief steelt fiets uit gemeen­schap­pe­lij­ke fietsen­stal­ling

In de Koningin Astridlaan in Mechelen heeft een dief ingebroken in de gemeenschappelijke fietsenstalling van een appartementsgebouw. De dief ging ervandoor met een fiets. In datzelfde appartementsgebouw werd er ook nog geprobeerd om een opbergruimte open te breken. Dat mislukte, maar er werd wel een deur geforceerd. De politie Rivierenland is een onderzoek geopend.