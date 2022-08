AZ Rivierenland opent nieuwe psychiatrische afdeling: “Komen zo tegemoet aan belangrijke zorgnood”

BornemAlgemeen Ziekenhuis Rivierenland in Bornem neemt een nieuwe afdeling in gebruik voor patiënten die acute psychiatrische zorg nodig hebben. Vrijdag werd de afdeling officieel voorgesteld en op 1 september wordt ze echt operationeel.

Het was minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke die het lintje van de Bornemse PAAZ mocht doorknippen. PAAZ staat voor Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis. Na wat interne herschikkingen kon een deel van het ziekenhuisgebouw worden vrijgemaakt en heringericht. Vanaf september kunnen de eerste patiënten worden ontvangen. Op de afdeling in kwestie zijn 24 bedden beschikbaar.

“Met de opstart van deze PAAZ komen we tegemoet aan een belangrijke zorgleemte in de regio”, stelt Bart Van Bree, afgevaardigd bestuurder van AZ Rivierenland. “Voordien hadden we hier geen hospitalisatieafdeling voor mensen met acute psychiatrische zorg. Patiënten die nood hadden aan dat soort zorg en zich bij ons aanmeldden op spoed moesten we zo snel mogelijk doorverwijzen naar een andere voorziening. Geen sinecure, gezien de lange wachtlijsten in de psychiatrie.”

Concreet zullen psychiatrische patiënten voortaan in AZ Rivierenland Bornem terecht kunnen voor een relatief kort verblijf. Indien de betrokkenen er op vrij korte termijn bovenop komen, kunnen ze weer naar huis. In het andere geval worden ze alsnog doorverwezen naar een andere instelling om daar verder te herstellen.

Volledig scherm Minister Frank Vandenbroucke opende de afdeling. © Marc Aerts

Ook ambulante zorg

In de voorbije maanden werd niet alleen een ziekenhuisvleugel ingericht als PAAZ, er werd ook een team samengesteld om de afdeling te runnen. Pieter Versyck en Floris Slechten, gespecialiseerd in volwassenpsychiatrie, werkten al in enkele andere centra. Hoofdverpleegkundige Lawerance Sutherland neemt meer dan vijftien jaar ervaring mee als diensthoofd bij het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas. “Onze PAAZ wil open en laagdrempelig zijn”, benadrukt Sutherland. “We willen hier een veilige plek creëren, die bekend staat voor vernieuwende en persoonlijke zorg.”

Geestelijk gezondheidsnetwerk Emergo zette mee zijn schouders onder de gloednieuwe afdeling. In samenwerking met Emergo zal er ook ambulante psychiatrische zorg worden aangeboden in de regio. Er staat een mobiel zorgverlenersteam klaar dat patiënten thuis kan opvolgen.

