AZ Rivierenland laat familie overnachten op psychiatrische afdeling: “Patiënten hebben minder stress en angst, dus is ook minder medicatie nodig”

Perinataal psycholoog Lissa opent deuren van Minimens: “Wil taboes rond psychologi­sche hulp voor jonge mama’s doorbreken”

Minimens, zo doopte psychologe Lissa Verheyden uit Bornem haar gloednieuwe praktijk. “Ik focus me op de ‘perinatale periode’, in mensentaal de tijdsspanne rondom de geboorte. De grote roze wolk is lang niet voor iedereen weggelegd. Mijn doel is om zowel moeder als kind op die moeilijke momenten bij te staan. Laat ons samen het taboe rond psychologische hulp doorbreken.”