Autobestuurder rijdt rond zonder rijbewijs en met vals inschrijvingsbewijs: “Voertuig werd getakeld en overgedragen aan de Finshop”

“Een chauffeur spande wel de kroon”, luidt het bij de politiezone. “Nadat de man aan de kant werd gezet, bleek dat hij geen rijbewijs had. Bovendien was zijn auto niet verzekerd.” De politie van Klein-Brabant besliste om het voertuig in beslag te nemen. “Omdat hij ook vrijwillig afstand deed van zijn voertuig, zal dit nu onmiddellijk worden overgedragen aan de Finshop. (Een verkoopcentrum van de overheid van inbeslaggenomen goederen, red.)”

Niet in orde

Verder bleek ook dat één chauffeur, die positief had geblazen, rondreed terwijl zijn rijbewijs was ingetrokken. Zijn wagen was overigens ook niet ingeschreven, geschouwd of verzekerd. Ook zijn wagen werd door de politie in beslag genomen en getakeld. “Verder reed nog een chauffeur rond met een voertuig waarvan de technische keuring sinds 2020 was vervallen. Een andere chauffeur, met een voorlopig rijbewijs, vervoerde dan weer te veel passagiers”, klinkt het nog bij de politie.

Geseind

Tijdens de alcoholcontrole betrapte de politie ook nog één chauffeur die zijn veiligheidsgordel niet droeg. Hij kreeg een boete die hij meteen moest betalen. Eén chauffeur stond tot slot nog geseind. Hij moest zijn rijbewijs nog inleveren na een verval tot sturen. De politie controleerde onder meer op de Provincialeweg in Lippelo, de Rijksweg (N16) ter hoogte van de Scheldebrug in Bornem en aan het politiekantoor langs de Puursesteenweg in Bornem.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.