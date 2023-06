Asperge Galadiner brengt 9.000 euro op voor ‘Make A Wish’

Nieuwe kleuter­school aan Mannenwiel wordt derde duurder door stijgende bouwkosten: “Project uitstellen is geen optie, we hebben deze klassen nodig”

De bouw van de nieuwe kleuterschool van OLVP langsheen de Temsesteenweg in Bornem is van start gegaan. Het ‘Kleuterwiel’ moet over een jaar klaar zijn, maar de stijging van de bouwkosten maakt het plaatje plots een pak duurder: “Het project was geschat op 3,8 miljoen euro, maar wordt plots één derde duurder“, zegt directeur Tom Sas.