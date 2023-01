Arabische posters sieren CC Ter Dilft tijdens rondreizende expo

Muizen Initiatie­ven uit De Potterij nemen tijdelijk intrek in kantoorge­bouw op site Ragheno: “Om leegstand te voorkomen”

Enkele gebruikers van De Potterij in Mechelen verhuizen tijdelijk naar een kantoorgebouw in Muizen. De stad kocht het gebouw aan in kader van de verdere groenontwikkeling van de Raghenosite en zal het pand op termijn afbreken. “Dit perceel is van belang voor het park van 11 hectare, om aan te sluiten op het bos van Loos”, klinkt het.

30 januari