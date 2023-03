Acteurs en regisseurs achterna: fietsen langs de mooiste plekjes uit ‘Stille Waters’ aan de Schelde

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van televisieseries en films en de legendarische plekjes daarachter. Zo fiets je van Mariekerke via Sint-Amands en Moerzeke naar Temse en terug door het decor van het televisieprogramma Stille Waters.

Start- en aankomstplaats: Bornem, 25,6 kilometer Meer wandel- en fietsroutes via RouteYou vind je in ons dossier.

De VRT-reeks Stille Waters dateert van begin jaren 2000, bij de iets oudere jeugd moet ze dus nog wel een belletje doen rinkelen. In Stille Waters volgen televisiekijkers de strijd tussen de machtige industrieel Alexander Vorlat, gespeeld door Jo De Meyere en de jonge stadsvrouw Jana Meyer, vertolkt door Antje De Boeck. Die laatste onderzoekt de verdachte dood van haar pleegvader. Een hele beerput van misdaad en corruptie wordt daarmee geopend. Deze fietsroute rijdt dwars door het decor van Stille Waters: van Mariekerke naar Temse en terug.

Volledig scherm De Schelde in Moerzeke © Geert De Rycke

Op deze tocht langs de Schelde fiets je door drie gemeenten en twee provincies. Je vertrekt in Mariekerke en fietst vervolgens zuidwaarts naar Sint-Amands. Daar steek je met de veerboot de stroom en de provinciegrens over naar Moerzeke. Langs de Scheldedijk rijd je daarna naar het noorden richting Tielrode en verderop Temse. In Temse neem je de brug naar Bornem. Nu fiets je aan de overkant van de rivier weer zuidwaarts. Zo heb je het hele gebied gezien op de twee oevers van de Schelde.

Onderweg kan je een tussenstop maken in het museum Emile Verhaeren. De negentiende-eeuwse schrijver leefde en werkte in deze regio en werd er ook begraven aan de Scheldekaai. Het graf van de Franstalige Verhaeren (1855-1916) en zijn vrouw Marthe Massin stak in de jaren 1950 nog boven de kaai uit, maar moest worden aangepast aan de stijgende hoogwaterstanden. De kaai van Sint-Amands vervulde tot de jaren ‘70 een rol als aanlegplaats. Door de verhoging van de dijken verdween deze activiteit. Vanaf de kaai heb je een prachtig uitzicht over de Schelde richting Mariekerke, met aan de overkant het Sint-Amandsschoor. Een bezoek aan de Dam, het Molenmuseum en het Provincaal Verhaerenmuseum is zeker de moeite waard.

Volledig scherm Filip en Mathilde bij het graf van Emile Verhaeren aan de Schelde. © Photo News

Doorheen de poldergebieden Lippenbroek en de Tielrodepolder rijd je vervolgens naar Temse. Je steekt er de brug over naar Bornem. De eerste brug die in 1870 werd gebouwd door Gustav Eifel, haalde het einde van de Tweede Wereldoorlog niet. De nieuwe auto- en spoorwegbrug werd ingehuldigd in 1955. De brug is met haar 365 meter de langste metalen brug in België. De tweede Scheldebrug kwam er in 2009 als oplossing voor het toenemende autoverkeer op de N16. Ook fietsers en voetgangers raken nu veilig aan de overzijde. Via de Scheldedijk op de rechteroever rijd je weer richting Mariekerke.

