Abt Leo (83) is overleden: “Bornem verliest een vaderfiguur”

Bornem ‘Parel van de abdijsite’ gerestau­reerd: nu nog die 35.000 boeken terugplaat­sen

De restauratie van de bibliotheek in de Sint-Bernardusabdij in Bornem is achter de rug. De pronkbibliotheek inclusief kast van ‘de hel’ werd sinds augustus volledig gerestaureerd zodat vanaf mei de waardevolle boekbanden hun oorspronkelijke plek kunnen terugkrijgen. Het grote publiek kan kennis maken tijdens Open Monumentendag.