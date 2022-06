19 partners tekenen riviercontract Vliet-Molenbeek: “Samen wapenen tegen droogte en wateroverlast”

“De waterbom in Wallonië vorige zomer maakte duidelijk dat de gevolgen van de klimaatverandering steeds zichtbaarder en extremer worden”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “In het stroomgebied van de Vliet en de Molenbeek wachten we niet af tot bij ons in Vlaanderen hetzelfde gebeurt. Met verschillende overheden en andere partners gaan we ons beter wapenen tegen droogte en wateroverlast. Meteen willen we ook de beleving op en rond het water vergroten.”

Startschot

Kwetsbaar voor overstromingen

Er staan infrastructuurwerken op de planning, acties rond sensibilisering en educatie en voorbereidende studies. De eerste focus ligt op wateroverlast, want de vallei van de Vliet-Molenbeek is kwetsbaar voor overstromingen. In het gebied zal ook sterk ingezet worden op het tegengaan van verdroging, hier speelt de natte natuur van het Moer in Bornem en Coolhem in Puurs een heel belangrijke rol. Daarom wordt bijvoorbeeld de bestaande stuw van de Vliet aangepast en geautomatiseerd, zodat er meer waterafvoer is in natte periodes en voldoende water wordt bijgehouden in droge periodes.