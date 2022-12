1,9 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Bornem raakten jullie het meest in 2022: van de verkorte Dodentocht tot binnenkijken in sprookjesachtig kasteel

BornemBijna 1,9 miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Bornem het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van de verkorte 53ste editie van de Dodentocht tot een bezoek aan het kasteel van Graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde (82). Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Hét evenement in Bornem is de dodentocht en dat zorgde ook dit jaar voor heel wat interessante verhalen. Door de hitte besloot de organisatie het parcours van de 53ste editie in te korten van 100 naar 65 kilometer en dat zorgde voor heel wat commotie bij deelnemers en medewerkers. 11.200 mensen namen deel aan de tocht, 9.500 van hen haalden de finish. Onder hen ook Hendrik Dupont (93) uit Brasschaat, officieel de oudste deelnemer. “Ik heb geen problemen ondervonden, alles is goed verlopen”, reageerde de negentiger uit Brasschaat bij zijn aankomst. “Als God het wil, sta ik hier volgend jaar opnieuw.”

KIJK. Verkorte 53ste editie van de Dodentocht.

Uitslaande brand

Dit jaar waren er helaas ook heel wat minder positieve verhalen. In maart brak een brand uit in een woning langs de Langenbergstraat in Branst. De vlammenzee breidde zich razendsnel uit en leidde tot een explosie. De gevolgen van de brand waren enorm. Maar er was ook goed nieuws: enkele omstaanders merkten de rook op en hoorden de knal, en aarzelden niet om het huis binnen te lopen en de bewoners naar buiten te halen.

Oudermoord

Een ander verhaal dat velen van jullie beroerde was dat van de 81-jarige Maria. Zij werd in 2020 om het leven gebracht in het woonzorgcentrum waar ze verbleef. De dood van de vrouw werd al sinds het begin als verdacht beschouwd, maar pas dit jaar kwamen elementen naar boven om de dochter van de vrouw, de 61-jarige C.H. aan te houden op verdenking van moord. Hoewel het parket niet wou ingaan op details over het motief, zou de vrouw de feiten mogelijks hebben gepleegd uit financiële overwegingen. Zo zou C. heel wat schulden hebben gehad. De familie van Maria en haar dochter blijven achter met massa’s vragen.

Volledig scherm BORNEM - Verdachte C.H. met haar moeder Maria (81) © Facebook

In 2022 kwam ook een medewerker van de gemeente in opspraak. Zijn collega Lisa De Raeymaecker diende in februari een klacht tegen hem in. Hij zou haar meermaals lastig hebben gevallen en deed racistische en seksistische uitspraken. Lisa zou verschillende keren aan de alarmbel getrokken hebben, maar werd naar eigen zeggen niet serieus genomen. “Telkens kreeg ik het gevoel dat ik amper gehoord werd, en stilaan begon ik aan mezelf te twijfelen. Was ik dan zo lichtgeraakt?”, vertelde ze.

Afscheid van slagerij De Clippel

We namen dit jaar ook afscheid van een gevestigde waarde in de gemeente. Na 62 jaar besloot het ‘oudste slagerskoppel van Vlaanderen’, Maria Cole (82) en Arthur ‘Tuurke’ Hiel (72) de sleutels van ‘De Clippel’ door te geven aan hun overnemer. “We beseffen dat we stilaan toch wat minder moeten werken en meer moeten genieten”, klonk het bij het koppel. “We hebben veel moeten missen.”

Volledig scherm Arthur en Maria Hiel-Cole stopten na 62 jaar met Slagerij 'De Clippel'. © David Legreve

We sluiten dit overzicht af met een bezoek bij een echte kasteelheer. Graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde (82) mag zich al meer dan een halve eeuw de veertiende Graaf van Bornem noemen. Wij gingen een kijkje nemen in zijn sprookjesachtige kasteel met bijhorend natuurdomein aan de Oude Schelde. Door de jaren heen kreeg de graaf al verschillende bijzondere bezoekers over de vloer, waaronder Koning Filip en Koningin Mathilde.

Volledig scherm Graaf John de Marnix de Sainte d’Aldegonde in zijn kasteel. © David Legreve

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

