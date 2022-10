Zaalvoetbalwedstrijd ontspoort: “Keeperstrainer trok de broek van de hoofdref af”

Sint-Truiden INTERVIEW. Jelle Engelbosch wordt tijdelijk burgemees­ter na Veerle Hee­ren-schandaal, terwijl er ook onderzoek naar hem loopt: “Nee, ik heb niets te vieren”

Zo gegeerd de burgemeesterssjerp meestal is, zo ‘vies' is men er tegenwoordig van in Sint-Truiden. Het tricolore lint verloor na de Heeren-saga al zijn glans, maar er ligt een pak werk op de plank. Jelle Engelbosch (N-VA) draagt de sjerp nu tijdelijk als waarnemend burgemeester, terwijl er ook een audit tegen hem loopt. “Ik weet dat er mij niks te verwijten valt.”

27 september