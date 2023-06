WEER. Vanochtend helder weer in Borgloon

Zwembad Plinius in Tongeren heropent

Het wordt dit weekend weer erg warm en dus is een frisse duik heel welkom. Dat kan vanaf zaterdag 24 juni weer in zwembad Plinius in Tongeren. Het buitenzwembad is elke dag open van 10 tot 19 uur. Na 18 uur mag je dus nog zwemmen, maar niet meer binnenkomen. Vanaf 1 juli kan je op maandag, woensdag en vrijdag bovendien komen ochtendzwemmen tussen 8 en 9u30. Bij slecht weer is het zwembad gesloten. Dat wordt telkens aangekondigd op de Facebook-pagina.