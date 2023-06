WEER. Overwegend bewolkt weer in Borgloon vanochtend

Fan van podcasts? Eerste Haspengouw­se Podcastfes­ti­val zondag in Sint-Trui­den

Podcastliefhebbers moeten dit weekend in Sint-Truiden zijn want zondag 25 juni wordt er het eerste Haspengouwse Podcastfestival georganiseerd. Lokale podcastmakers komen er een praatje slaan over hun werk, terwijl luisteraars de kans krijgen om de gezichten achter hun favoriete podcast te leren kennen of zelf ideetjes op te doen om een eigen podcast te starten.