WEER. Kans op zo goed als helder weer vanochtend in Borgloon

Veertiger rijdt op vier dagen tijd tweemaal politie­voer­tuig aan: “Als een scène uit een film”

Een 43-jarige man uit As maakte het in februari 2023 wel heel erg bont. Als een scène uit een film draaide hij zijn voertuig 180° op de rijbaan tijdens een vlucht voor een verkeerscontrole. Vier dagen later bracht de veertiger, die geen onbekende is voor het gerecht, met zijn motorfiets voetgangers en kinderen in gevaar tijdens een nieuwe, helse achtervolging. “Hoeveel kansen moet ik u nog geven?,” vroeg de strafrechter zich luidop af.