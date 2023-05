WEER. Kans op bewolkt weer in Borgloon vanochtend

Maak kennis met Hann (24) en Jamie (29), de jongste kasteelhe­ren van België: “Plots werd onze fantasie ook werkelijk­heid”

Piepjong zijn ze, de nieuwe eigenaars van het kasteel van Gors in Borgloon. Het volledig energieneutrale optrekje stond te koop voor bijna 5,5 miljoen euro en is sinds kort eigendom van boezemvrienden Hann Suffeleers (24) en Jamie Van Camp (29). In een jaar tijd leerden de twee Lummenaren elkaar kennen, begonnen ze met dromen en kochten ze een kasteel. Vanaf april 2024 willen ze in het kasteel van Gors feesten op maat te organiseren. Hoe ze dat willen waarmaken en wat er in dat jaar allemaal precies gebeurd is, leggen Hann en Jamie graag uit.