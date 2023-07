WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Borgloon vandaag

Twintiger haalt uit met verkeers­bord en bezorgt twee onbekenden neusbreuk: “U bent een gevaar op straat”

Een 21-jarige Tongerse autohersteller sloeg in januari een onbekende zonder reden een neusbreuk in een dancing. In mei ging hij ‘als een dronken woesteling’ met een verkeersbord tekeer op straat. Een student die de twintiger aanmaande om daarmee te stoppen, haalde door de agressieve uithaal die volgde zelfs zijn examen niet meer. “U kan niet zomaar iedereen op straat in elkaar beginnen te timmeren”, haalde de strafrechter uit.