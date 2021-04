Vier ton aan rottende peren gesluikstort in Loons natuurgebied vlak bij dassenburcht: “Wie doet nu zoiets?”

“Onze vzw is afgelopen weekend op de stortplaats uitgekomen”, vertelt Stefan Carolus, die conservator is bij Natuurpunt Borgloon. “Dit is een redelijk drukbezocht wandelgebied. Tonnen fruit zorgen voor geurhinder, dus nu is het er even niet aangenaam verpozen. Maar het ergste is dat hier vlakbij een dassenburcht ligt. Een das eet natuurlijk naast regenwormen ook fruit, maar zo’n papperige en stinkende brij naast hun verblijfplaats is ook voor hen onaangenaam. Daar passen ze toch voor.” Het is trouwens niet de eerste keer dat een hoop rottend fruit opduikt in de omgeving, volgens Stefan. “Dit gebeurt nu al voor het derde jaar op rij. Het gaat telkens om appels en peren. Dit kan gewoon niet, punt. Wie dit heeft gedaan, weten we helaas niet. Ik zou dan ook wel eens het verhaal van de fruitteler willen horen. Waarom doet iemand zoiets?”