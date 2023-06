Vier lichtgewonden bij botsing tussen twee auto’s in Borgloon

Wie maakt de beste fruittob? Keizerlij­ke Commande­rie organi­seert 48ste wedstrijd

Elk jaar opnieuw gaat de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers op zoek naar de beste fruittob. Een fruittob is een manier om fruit langer te bewaren door het laag per laag in een grote te doen en er suiker en jenever over te gieten. In het Cicindriahuis ging een groep alvast aan de slag om fruittobben te maken.