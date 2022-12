Veertiger riskeert 18 maanden voor terroriseren van ex-vriendin

Zo was hij minstens tweemaal ongevraagd haar woonst binnengedrongen. De eerste keer viel hij naakt in slaap in haar bed. De tweede keer trof de vrouw hem al snurkend aan in de slaapkamer. De man had ook een cameraatje in de schouw gemonteerd. De openbare aanklager kon zich akkoord verklaren met een uitstel met probatie-voorwaarden, als de man bereid is zich te laten begeleiden. In het verleden werd de man al veroordeeld voor belaging. Sinds juli dit jaar zit hij in hechtenis. De verdediging verklaarde zich akkoord met uitstel met als voorwaarde dat de man in begeleiding gaat. Vonnis op 21 december.