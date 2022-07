Valerie (45) komt om door aanrijding op kilometer van haar huis: “Lopen was haar passie, maar haar twee dochters waren echt haar alles”

Borgloon Jogster en moeder van twee aangereden en overleden in Borgloon: verdachte (24) geeft zichzelf aan bij politie

Bij een zwaar verkeersongeval met vluchtmisdrijf op de Bilterweg in Hoepertingen (Borgloon) is dinsdagvoormiddag 45-jarige een jogster om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde op enkele honderden meters van waar het slachtoffer woont. Het betrokken voertuig zette na de aanrijding zijn weg verder. De bestuurder (24), die ook in de buurt woont, heeft zichzelf gemeld bij de politie.

