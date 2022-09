Tongeren en Borgloon organiseren ‘Energiefitsessies' om inwoners te helpen met energie besparen

Thema’s

In negen sessies komen onderwerpen als isoleren, warmtepompen, regenwater en zonnepanelen aan bod. De sessies gaan door in het Panishof in Borgloon en in De Piepel in Tongeren. De eerste sessie vindt plaats op 6 oktober. Inschrijven is verplicht en kan via via duurzaamheid@stadtongeren.be, milieudienst@borgloon.be, of via 012 800 152 telkens uiterlijk woensdag voor de gekozen sessie op donderdag.