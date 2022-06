Tongeren en Borgloon fuseren pas in 2025, maar bibliotheken smelten al in 2023 samen: “Logische stap én een quick win voor onze inwoners”

TongerenDe bibliotheken van Borgloon en Tongeren smelten eind 2023 samen. In augustus 2021 kondigde de Zuid-Limburgse steden onverwacht hun fusieplannen aan. De samenwerking tussen de bibliotheken is dan ook een eerste gezamenlijke project van de twee stadsbesturen.

“Voor alle duidelijkheid: de twee bibliotheken blijven allebei open", vertelt burgemeester van Borgloon, Jo Feytons (Open VLD). “We krijgen door de samenwerking tussen de openbare bib in De Velinx (Tongeren) en die op het Speelhof (Borgloon) enkel de kans om een betere dienstverlening voor onze inwoners te voorzien. Er zal slechts één keer lidgeld betaald moet worden, we kunnen ons aanbod vergroten en lenen en ontlenen kan voortaan op de twee locaties. Wie een boek leent in Borgloon en het nadien wil terugbrengen in Tongeren, kan dat bijvoorbeeld. Of zoek je een boek dat ze wel in Tongeren hebben, maar niet in Borgloon? Dan wordt dat naar de andere bibliotheek getransporteerd en voor je klaargelegd.”

Volledig scherm De bibliotheken van Borgloon en Tongeren fuseren eind 2023. © Mine Dalemans

De samenwerking gaat binnenkort al in een eerste fase van start wanneer de bib van Tongeren vernieuwd wordt. “Het zou goed kunnen dat het in Borgloon dan iets drukker zal worden”, vertelt de burgemeester. “Daarom hebben we op de vraag van Tongeren om hun personeel in Borgloon te laten bijspringen, positief geantwoord. Maar de echte samensmelting zal wellicht pas voor het najaar van 2023 zijn. Eerst moet alles technisch in orde gebracht worden.” Een externe firma zal ervoor zorgen dat de barcodes van de 50.000 Loonse boeken en de 150.000 Tongerse boeken overeenstemmen en ook de shuttleservice om boeken elke dag van de ene naar de andere bib te brengen, moet nog geregeld worden. “In het totaal zullen die investeringen zo’n 7.000 euro kosten", klinkt het.

Logische keuze

Volgens het Vlaamse bibliothekendecreet mogen alle bibliotheken een samenwerking aangaan om hun dienstverlening te sterken. “Met andere woorden hadden we zelfs met Sint-Truiden of Wellen kunnen samenwerken”, gaat Jo Feytons verder. “Maar met het oog op de fusie tussen Tongeren en Borgloon is deze keuze voor de hand liggend. Het was een logische stap en een quick win voor al onze inwoners. Zo zal de bib van Borgloon een automatische balie krijgen waar leden de klok rond een boek kunnen afhalen.”

Fusieplannen

Voor de inwoners van de twee Zuid-Limburgse lijkt met het samensmelten van de twee bibliotheken een eerste concrete stap in de richting van een fusie gezet. “Maar achter de schermen is al vanalles gebeurd”, verzekert Feytons. “Er is veel werk aan de winkel: zowel op vlak van financiën als dienstverlening én personeel moeten we tegen 2025 op één golflengte zitten om te kunnen fuseren. Daarom zijn de verschillende diensten van de twee steden en ook de gemeenteraden al eens samengekomen. Het begint stilletjes aan te lopen, maar er staat de komende tijd nog veel op de agenda.”

