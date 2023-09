“Wat moet er gebeuren om tot u door te dringen?”: vrouw (39) krijgt stevige straf nadat ze op enkele maanden tijd tweemaal voor zelfde rechter verschijnt

Amper twee weken nadat ze tot drie jaar cel veroordeeld werd voor een drugsgerelateerd overlijden van haar vriendin, pleegde de 39-jarige P. alweer een winkeldiefstal. In de maanden nadien volgden er nog negen. Toen ze zich ging aanbieden in de gevangenis, werd de vrouw ook opnieuw betrapt met drugs. Dat viel niet in goede aarde bij de strafrechter, die haar op enkele maanden tijd tweemaal in zijn rechtszaal zag verschijnen. Een derde kans volgt dan ook niet. “Hier is sprake van een complete normvervaging.”