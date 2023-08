De Watergroep mag tot 2024 blijven oppompen in Heers, ondanks protest van gemeente en inwoners

Het beroep van de gemeente Heers en verschillende inwoners van Rukkelingen-Loon tegen de vernieuwde omgevingsvergunning van De Watergroep, is verworpen door de Raad van Vergunningsbetwistingen. Tot 2024 heeft De Watergroep nog een tijdelijke vergunning en mag er 850.000 kubieke meter water per jaar opgepompt worden. Intussen scheuren in deelgemeente Rukkelingen-Loon verschillende huizen en straten en daar is volgens de inwoners een duidelijke oorzaak voor: De Watergroep.