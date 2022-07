Sint-Odulphuskerk in Borgloon maakt kans op Onroerenderfgoedprijs 2022

Dit jaar legt de Vlaamse overheid de nadruk op erfgoed dat publiek toegankelijk is. Uit een reeks van 38 inzendingen koos een externe jury drie erfgoedprojecten die kans maken op de Onroerenderfgoedprijs 2022: het Steen in Antwerpen, de Sint-Odulphuskerk in Borgloon en de Oude Stadsfeestzaal in Mechelen. “De laureaten tonen elk op hun manier hoe erfgoed op een duurzame manier een rol blijft spelen in onze samenleving. Dankzij dit soort initiatieven is onroerend erfgoed een absolute troef voor Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA).

Renovatie

De Sint-Odulphuskerk in Borgloon is erg belangrijk geweest voor de geschiedenis van het graafschap Loon omdat de Loonse graven, en later de prins-bisschoppen van Luik, er hun eed aflegden. Alles wijst erop dat de kerk een verdere ontwikkeling is van de vroegere huiskapel van de graven. Een groot deel de vroeg-Romaanse kern van de kerk is doorheen de jaren bewaard gebleven. In het begin van de twintigste eeuw werd het koor vergroot en neo-Romaanse zijbeuken aangebouwd om in 1935 een beschermd monument te worden, met uitzondering van de zijbeuken. In 2002 werd de bescherming uitgebreid tot de volledige kerk. Tussen 2014 en 2020 kreeg de Sint-Odulphuskerk een volledige renovatie en werd ze in haar glorie hersteld mét nieuwe elementen. Zo ontwierp architectencollectief Gijs Van Vaerenbergh, bekend van het Loonse doorkijkkerkje, een indrukwekkende aureool die in het midden van de kerk pronkt.