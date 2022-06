RESTOTIP. Delisa in Borgloon: “IJssalon, eetzaak én nu ook hotel in één”

Limburg Geen sneltram, wél trambus op Spartacus­lijn Has­selt-Maastricht: “Na 20 jaar eindelijk vooruit­gang in dit dossier”

De Vlaamse regering gaat akkoord met de keuze voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) via een elektrische trambus voor Spartacus Lijn 1 Hasselt – Maastricht. Het verhaal van een tram op tramsporen is daarmee definitief van tafel geveegd. “Dat zou een stap terug in de tijd zijn", zegt minister Lydia Peeters (Open Vld), die op termijn vooral naar hypermoderne vervoersmogelijkheden kijkt.

24 mei