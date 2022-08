PØP-UP BAR: gezellig terras tussen de wijnranken

Tongeren Tongerse brouwers blazen bierfesti­val Ambierorix nieuw leven in: “Sommige van onze standhou­ders moeten wij zélf nog ontdekken”

Het is van 2018 geleden dat er op de Grote Markt van Tongeren nog een bierfestival georganiseerd werd, maar dit weekend is het opnieuw zo ver. “Ambierorix stierf toen door omstandigheden een stille dood, maar er mag in Tongeren weer wat meer leven in de brouwerij komen en dat nemen we komende zaterdag en zondag heel letterlijk", zegt mede-organisator Stefan Castermans.

9 augustus