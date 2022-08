Politiezone Kanton Borgloon waarschuwt: “50% rijdt hier te snel!”

Hasselt Tijd voor een nieuwe hobby? Proef van 55 sporten tijdens Sportbeurs Hasselt

Hasselaren die op zoek zijn naar een nieuwe hobby of sportclub, zetten de Sportbeurs op zaterdag 27 augustus best in hun agenda. Liefst 55 verschillende sportverenigingen komen dan naar het Kapermolenpark, het zwembad én de schaatsbaan om jou van elke sport te laten proeven.

15 augustus