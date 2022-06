Politie patrouilleert op kersenplantages om fruitdiefstallen te voorkomen: “Vorige week nog een illegale plukker met 30 kilo betrapt”

Vorige week kon een illegale plukker nog betrapt worden toen hij zijn zak vol (nog onrijpe) kersen kwam ophalen in een plantage in Borgloon. “Mijn buurman had mij verteld dat er weer iemand was komen plukken", vertelt kersenteler Jos Claes. “Zakken van vijf kilo zijn hier al eerder verdwenen, maar deze keer ging het om 30 kilo. Zoiets kan echt niet. De plukkers waren hun zak hier vergeten en toen ze terugkeerden om hun buit mee te nemen, konden we hen betrappen. Het is echt een groot probleem de laatste jaren. Gelukkig zijn de buren alert en doet de politie moeite om de plukkers tegen te houden”, klinkt het. “Met een fietser die eens een kersje wil proeven heb ik absoluut geen probleem, maar kilo’s kersen meenemen is echt niet oké.”

Naast de kleine proevertjes, zijn er dus ook georganiseerde diefstallen. “Soms gaat dat over tientallen kilo’s die achteraf doorverkocht worden. En wat we bij kersen ook vaak tegenkomen zijn beschadigingen aan de fruitbomen. Een kilo appels of peren is snel geplukt, maar aan een kilo kersen ben je natuurlijk even bezig. Daarom snijden dieven soms takken af om de kersen op een andere plek te oogsten”, zegt Maes. “Dat is een verschijnsel dat vooral de laatste jaren opduikt. Vroeger groeiden kersen natuurlijk vooral in hoogstamboomgaarden, terwijl er de laatste jaren veel laagstam bijgekomen is. En hoe lager de boom, hoe makkelijker een fruitdief kan toeslaan natuurlijk.”