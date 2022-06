Politie Borgloon patrouilleert op kersenplantages om fruitdiefstallen te voorkomen: “Bijna dagelijks krijgen we meldingen”

De plantages langs de vele verkavelingswegen in Haspengouw lokken zoals altijd veel voorbijgangers die het verse fruit wel eens durven proeven. Maar volgens de politie worden er steeds vaker grotere hoeveelheden fruit gestolen van de plantages. Jaarlijks gaat het zelfs om duizenden kilo’s. Enkele weken geleden kon een illegale plukker nog betrapt worden toen hij zijn zak vol (nog onrijpe) kersen kwam ophalen in een plantage in Borgloon.

Naast de kleine proevertjes, zijn er dus ook georganiseerde diefstallen. “Soms gaat dat over tientallen kilo’s die achteraf doorverkocht worden. En wat we bij kersen ook vaak tegenkomen zijn beschadigingen aan de fruitbomen. Een kilo appels of peren is snel geplukt, maar aan een kilo kersen ben je natuurlijk even bezig. Daarom snijden dieven soms takken af om de kersen op een andere plek te oogsten”, zegt Maes. “Dat is een verschijnsel dat vooral de laatste jaren opduikt. Vroeger groeiden kersen natuurlijk vooral in hoogstamboomgaarden, terwijl er de laatste jaren veel laagstam bijgekomen is. En hoe lager de boom, hoe makkelijker een fruitdief kan toeslaan natuurlijk.”