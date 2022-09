Op huizenjacht in Borgloon: “300.000 euro voor een open bebouwing op een groot perceel? Hier kan het nog”

Hasselt Ook meer interesse in lerarenop­lei­din­gen bij PXL

De actuele berichtgeving over het beroep van leerkracht schrikt de Limburgse studiekiezers niet af. Net als bij UCLL stijgt ook de interesse aan Hogeschool PXL in het departement ‘Education’ met 28%. “Er is een stijging binnen zowel de opleiding kleuter, lager en secundair. We merken ook een stijging van zij-instromers op en grote interesse voor ons nieuwe afstandstraject van kleuter”, aldus Algemeen Directeur Ben Lambrechts.

1 september