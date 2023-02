Ongeval met politiewagen in Borgloon

Jessa Ziekenhuis pakt zilver tijdens verkiezing ‘Zorgteam van het Jaar’

Het team Intensieve Zorgen van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt pakt zilver in de verkiezing ‘Zorgteam van het Jaar’, in de categorie ziekenhuizen. “Los van de award hebben we hoe dan ook gewonnen. Dit heeft ons team een ongelofelijke energieboost gegeven”, zeggen Nathalie Vermeire en Sigrid Nijssen van het Jessa Ziekenhuis.