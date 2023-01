Nieuwe themacafés voor inwoners over fusie Tongeren-Borgloon

Lanaken Waarom blijven vrouwen bij man die hen mishandelt? “Je valt in een patroon waar je nog moeilijk uitgeraakt”

In 2021 werden meer dan 38.000 aangiftes gedaan vanwege partnergeweld, fysiek, seksueel, psychisch of economisch. Dat zijn er meer dan 100 per dag. “Slechts één op vijf slachtoffers stapt naar de politie en dit bijna altijd na vijf of meer feiten”, vertelt criminologe Anne Groenen, die sinds 2006 onderzoek voert naar het fenomeen. Bij Inge Verstappen uit Lanaken liep het uiteindelijk fataal af. Ze wilde in 2018 na 35 jaar een punt zetten achter haar relatie, maar werd door haar partner gedood met enkele messteken. Waarom blijven vrouwen bij een man die hen uitscheldt, vernedert of zelfs in elkaar slaat? En zien we dit ook bij mannen?

