Na bibliotheken zetten nu ook Tongers en Loons woonzorgcentrum eerste stap richting fusie

Borgloon/TongerenNadat de bibliotheken van Borgloon en Tongeren vorige week hun samensmelting aankondigden, slaan nu ook de woonzorgcentra van de twee fuserende steden de handen in elkaar. Het Tongerse woonzorgcentrum De Motten en het Loonse woonzorgcentrum Bloesemhof gaan in de toekomst intensiever samenwerken en zelfs een volledige integratie van de twee is niet uitgesloten.