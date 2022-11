Man uit Borgloon verongelukt in septische put

Hasselt IN BEELD: Mooi volk op Dag van de Wetenschap

Afgelopen zondag vond aan de Universiteit van Hasselt de Dag van de Wetenschap plaats. Vlaams minister Jo Brouns bracht samen met Frank Deboosere en Angelique Van Ombergen (ESA), meter en peter van het event, een bezoekje aan het event. Er vonden verschillende demo’s en experimenten plaats op de wetenschapsmarkt en aan de Science Tower. Zo kon je proefjes doen in de labo’s en was er zelfs een tool waarmee de uitslag van het WK voetbal te voorspellen is. Het was voor het eerst sinds 2019 dat er nog eens een fysieke Dag van de Wetenschap kan doorgaan.

