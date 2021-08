Limburgse steden Borgloon en Tongeren willen fuseren

Het gaat om een vrijwillige samenvoeging, zeggen beide in de uitnodiging. Over de naam voor deze nieuwe fusiegemeente is nog niets bekend. Enkele weken geleden kondigden ook de Zuid-Limburgse gemeenten Bilzen en Hoeselt, net ten noorden van Tongeren, al hun fusieplannen aan.

Het was al langer bekend dat Borgloon een schaalvergroting bestudeerde, maar in de analyse door het bureau CC Consult werden enkel vijf Haspengouwse gemeenten (Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen) onder de loep genomen. Dat nu gekozen is voor een samenvoeging met Tongeren, is dus verrassend.