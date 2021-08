Limburgse steden Borgloon en Tongeren willen fuseren: “Het is zoals een huwelijk waarbij liefde en geld een rol spelen”

Lummen / Hasselt Vernieu­wing fietspaden en wegdek Thiewinkel­straat en wegdek Lummense Kiezel

2 augustus Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start volgende week met werken op grondgebied Lummen en Hasselt. In de Thiewinkelstraat worden de aanliggende fietspaden vernieuwd in asfalt, alsook het asfalt van de rijweg. Meteen worden ook een veertigtal putten in het fietspad weggewerkt. In de Lummense Kiezel wordt de rijweg vernieuwd over zo’n 1,6 kilometer.