Limburgse Christel (42) woont in Amerikaanse schoolbus: “Eropuit trekken? Dat zit gewoon in mij”

Al een hele tijd geleden, in september 2019, sloeg Christel de bus aan de haak. “Dat is eigenlijk heel toevallig verlopen”, vertelt ze. “Ik was op dat moment een weekje op vakantie en het einde was alweer in zicht, wat betekende dat het een halfjaar zou duren vooraleer ik weer eropuit kon trekken.” Christel zocht daarom naar een oplossing. “Het leek me leuk om bijvoorbeeld een ‘van’ of een camionette aan te kopen waarin ik een matras kon gooien en dan gewoon kon vertrekken. Ik ben dan op het strand van Zandvoort beginnen surfen op de website van Marktplaats. Na een zoektocht van ongeveer een uurtje kwam ik een Amerikaanse schoolbus tegen die al was omgebouwd. Die moet wel verkocht zijn, dacht ik. Ik heb dan een berichtje gestuurd naar de verkoper. Twee dagen later stond ik in Friesland en was de bus van mij. (lacht)”