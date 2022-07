Klappoel zomert vanaf deze vrijdag opnieuw met wekelijks muziekfeest

Sint-Truiden Truiense wielerclub biedt plek aan jeugd­vriend van Biniam Girmay: “Hij heeft een horrorver­haal meegemaakt”

Aan het begin van de zomer was de Eritreeër Efrem Tekle (28) te zien in een aantal wielerwedstrijden. Zo reed hij in Velm het Benelux Kampioenschap bij Elite 3. Dat heeft hij voor een deel te danken aan de hulp van de Truiense wielerclub PaxX Global Cycling. “Zijn conditie is nog niet zo goed, maar gezien de emotionele problemen die hij als vluchteling heeft gemaakt, is het een half mirakel dat hij momenteel al zo ver staat”, vertelt voorzitter Tony Stippelmans.

