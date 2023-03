Kasteel van Gors staat te koop voor 5.495.000 euro: “Volledig energieneutraal met binnenzwembad en tien slaapkamers”

PASSIONELE MOORDEN. Na jaren aan het front komt Aloïs thuis. En daar staat zijn gewapende liefdesri­vaal: “Als de man van Florentine er niet was, deelden we samen het bed”

Bijna vijf jaar lang strijdt Aloïs Verjans voor ons land tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zijn vrouw Florentine zit thuis alleen in de Vennestraat in Genk en runt er een slagerij met logementshuis, waar bijna nooit iemand logeert. Behalve één man, Marcel Russon. Met hem begint ze een geheime relatie. Wanneer in de lente van 1919 Aloïs – met heel wat trauma’s in z’n rugzak – aan de deur staat, loopt het helemaal mis. “Zonder de oorlog was het leven van dit powerkoppel wellicht wél vlot verlopen.”