Karla Driessen van Loonse zorginstelling Intesa is Management Assistant van het Jaar

“Ik ben oprecht blij met deze mooie erkenning”, steekt Karla Driessen van wal. Ze is al zes jaar aan de slag bij de zorginstelling in Borgloon. “In mijn rol als MA probeer ik zorgzaam te zijn en oog te hebben voor de kleine dingen op het werk. Ik wil echter deze prijs opdragen aan al mijn collega’s in de zorg, zowel binnen als buiten Intesa. Het zijn twee bijzonder heftige jaren geweest. Deze award is dan ook voor iedereen die op een of andere manier in de vuurlinie stond, en constant het beste van zichzelf heeft gegeven.”