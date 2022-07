Jogster aangereden en overleden in Borgloon: verdachte (24) geeft zichzelf aan bij politie

Wellen Siwel is Limburgse finalist voor ‘De Leukste Zomerbar’: “We zijn geen collega’s, wel vrienden”

De vijf finalisten van ‘De Leukste Zomerbar’ zijn bekend. De Limburgse eer in de finale wordt verdedigd door Siwel uit Wellen. In de zaak van Sibert (29) en Berre (20) kan je genieten van een menukaart vol overheerlijke tapas tussen de geiten, pauwen en zelfs een wallaby. “Dit hadden we nooit verwacht, we zijn aan dit avontuur gestart om mensen gelukkig te maken”, glundert het duo.

