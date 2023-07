Inbrekers gaan aan de haal met muziekinstrumenten en werktuigen in Borgloon

Bacterie­vuur steekt opnieuw de kop op in Haspengouw­se boomgaar­den: “Infectie kan ramp betekenen voor fruitte­lers”

De afgelopen weken nemen de meldingen van bacterievuur - of in de volksmond perenvuur - sterk toe. De besmettelijke ziekte is bij warme temperaturen en vochtig weer vaak te vinden in meidoornhagen en verspreiden zich zo naar perenbomen. Met alle gevolgen van dien, want aangetaste bomen leveren geen fruit op en worden best gesnoeid of volledig gerooid voor ze de rest van een plantage besmetten. “Met vier man zijn we constant aan het checken of er geen bacterievuur in onze plantages zit", vertelt fruitteler Geert Claes. “Ik ben al honderden bomen verloren door deze ziekte.” Limburgs gedeputeerde Inge Moors (CD&V) legt uit waarom de meldingen van bacterievuur precies nu de lucht ingaan en wat je eraan kan doen.