Haal vandaag nog je tweede boosteprik Johnson en Johnson

Voor mensen die een Johnson & Johnson vaccin toegediend hebben gekregen en graag nog een boosterprik willen, kunnen vandaag tussen 16u en 19u terecht in het vaccinatiecentrum regio Borgloon voor een tweede boosterprik met een mRNA-vaccin. Voor deze boosterprik ontvang je geen uitnodiging, je kan je simpelweg vrij aanmelden in het vaccinatiecentrum of een afspraak maken via de helpdesk op het nummer 011 49 49 01 als je niet in de wachtrij wil staan. Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat er minstens 90 dagen verstreken moeten zijn sinds je laatste vaccin. Meer informatie vind je hier.