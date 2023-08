Kinderen exposeren in Z33 tijdens zomerkamp: “Interes­sant om te zien hoe ze onze tentoon­stel­ling vertalen naar hun eigen wereld”

Keramiek, schilderijen, tekeningen, sculpturen en zelfs geluidsinstallaties: in het Hasseltse museum Z33 waren vandaag heel wat extra kunstwerken te bezichtigen. De voorbije zomerweken namen 17 kinderen deel aan workshops waarbij ze aan de hand van verschillende technieken de kans kregen om hun eigen stukken te maken: “Doordat deze keer zo’n succes was hebben we al besloten dat we volgende zomer opnieuw zo’n kamp doen.”