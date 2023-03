Fiets langs prachtige wijndomeinen en ontdek het historische Borgloon

Topjaar voor Belgische wijnboeren, onze huissomme­lier proeft 9 wijnen van eigen bodem: “Precies gezouten karamel!”

Belgische wijnboeren hadden een recordjaar: vorig jaar produceerden ze maar liefst 3 miljoen liter wijn op eigen bodem. De wijn zelf is steeds vaker te verkrijgen in horecazaken over ons hele land en het aantal wijnbouwers zelf groeit ook. Welke wijn uit eigen land is dan je geld waard? Huissommelier Sepideh proeft wijn van 9 verschillende domeinen en velt haar oordeel. “Wauw, zoveel diepgang in dit glas!”