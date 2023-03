De wielerkoorts stijgt: fiets langs het bloesemende hart van de Vlaamse fruitstreek

Toppleiter verkoopt jeep na vier snelheids­over­tre­din­gen met ongekeurde wagen: “Veiliger en rustgeven­der”

Brussels strafpleiter Dimitri de Béco moet zich in mei en juni tweemaal voor de politierechtbank in Leuven verantwoorden voor vier snelheidsovertredingen op de E40 in Hoegaarden vorig jaar. Zijn wagen bleek telkens niet gekeurd te zijn. In die periode stond hij Sandro Hamidovic bij op het Aquino-proces in Tongeren.