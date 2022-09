Dag van de Landbouw: Familie Derwael

Hasselt PXL biedt vanaf volgend academie­jaar voor het eerst afstudeer­rich­ting aan in afstandson­der­wijs

Vanaf volgend academiejaar biedt het departement Business van Hogeschool PXL de afstudeerrichting Healthcare Management voor het eerst aan in afstandsonderwijs. Voor studenten zal het dan mogelijk zijn om een bacheloropleiding te volgen via online contacturen en slechts een halve dag per week on campus. “Met de investeringen in afstandsonderwijs halen we alles uit de kast om extra instroom te genereren voor de sector”, zegt departementshoofd Francis Vos.

6 september