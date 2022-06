Borgloon zoekt standhouders voor boerenmarkt

Hasselt Fietster (64) die tegen openzwaai­end portier botst overleden

De 64-jarige fietser overleden die dinsdag tegen een openzwaaiende portier van een personenwagen was gebotst, is overleden in het ziekenhuis. Dat bevestigde de lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) donderdag.

9 juni