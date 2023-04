Borgloon viert Stroopfeesten op Paasmaandag met pannenkoeken, stroopwafels en sneukeltochten

Houthalen-Helchteren Nieuwe welpjes op komst: beelden tonen drachtige wolvin Noëlla

Op beelden van Agentschap Natuur en Bos (INBO) is een drachtige wolvin Noëlla te zien. De wolvin zal tussen de tweede helft van april en de eerste helft van mei nieuwe jongen ter wereld brengen. “Dit is nu al de vierde keer dat Noëlla zwanger is, dat is best bijzonder voor een wolvin in het wild”, vertelt Jan Loos van Welkom Wolf.